كشف النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، عن العقوبة التي تم فرضها على حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، بسبب تطاوله على الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق .

وقام علاء عبدالصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي، بتعليق ورقة في غرفة ملابس الفريق، تفيد بتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على مارسيلو، بعد المشادة التي حدثت في مران الفريق الإثنين الماضي .

وجّه الأهلي تحذيرًا أخيرًا لمارسيلو بالطرد من النادي، في حال تكرار الأزمة مع الجهاز الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على منافسات حاسمة في الدوري وبطولة إفريقيا، ويريد الاستقرار .

يذكر أن حسين السيد دخل في مشادة مع جاريدو، في مران الأهلي يوم الإثنين الماضي، بسبب سوء أدائه في لقاء الجيش الرواندي .