الاتحاد الأردني ينتقم من مصر

يعيش الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتيني كوبر، في أزمة شديدة، بسبب اللقاء الودي المزمع إقامته يوم 11 أبريل في الجونة، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2017.

حيث تراجع المنتخب الأردني، عن مواجهة منتخب مصر، وديا يوم 11 أبريل الجاري في الجونة، بسبب دعم اتحاد الكرة المصر لجوزيف بلاتر في انتخابات الفيفا المقبلة.

وكان الأمير علي بن الحسن، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والمرشح لرئاسة الفيفا، قد تواجد في القاهرة للحصول على دعم مصر في انتخابات الفيفا، لكن الاتحاد المصري أعلن أنه سيصوت لبلاتر.

وأبغ الأمير علي بن الحسن أن الأردن تعتذر عن مواجهة مصر وديا في الجونة ، بسبب صعوبة تأجيل بطولة الدوري العام هناك.