جاريدو يغير خطة الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض لقاء الإسماعيلي، اليوم في بطولة الدوري العام .
وفضل جاريدو اللعب برأس حربة واحد وهو عماد متعب، ويأتي من خلفه مؤمن زكريا ووليد سليمان وتريزيجيه، وفضل وضع عبدالله السعيد على الدكة، والدفع بحسام عاشور وغالي في الوسط .
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع : حسين السيد - سعد سمير - باسم علي - شريف حازم.
خط الوسط : حسام غالي - حسام عاشور - وليد سليمان - محمود حسن تريزيجيه – مؤمن زكريا.
خط الهجوم : عماد متعب.