جاريدو يغير خطة الأهلي أمام الإسماعيلي

جاريدو يغير خطة الأهلي أمام الإسماع...

المدير الفني الإسباني للأهلي وضع مؤمن زكريا ووليد سليمان وتريزيجيه خلف رأس الحربة، وعاشور وغالي في الوسط، ويلعب بمهاجم وحيد، ويضع السعيد على الدكة.

المصدر: القاهرة من كريم محمد

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض لقاء الإسماعيلي، اليوم في بطولة الدوري العام .

وفضل جاريدو اللعب برأس حربة واحد وهو عماد متعب، ويأتي من خلفه مؤمن زكريا ووليد سليمان وتريزيجيه، وفضل وضع عبدالله السعيد على الدكة، والدفع بحسام عاشور وغالي في الوسط .

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع : حسين السيد - سعد سمير - باسم علي - شريف حازم.

خط الوسط : حسام غالي - حسام عاشور - وليد سليمان - محمود حسن تريزيجيه – مؤمن زكريا.

خط الهجوم : عماد متعب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الأهلي المصري
تاريخ النشر
تاريخ التحديث