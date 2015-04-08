جاريدو يغير خطة الأهلي أمام الإسماعيلي

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المدير الفني الإسباني للأهلي وضع مؤمن زكريا ووليد سليمان وتريزيجيه خلف رأس الحربة، وعاشور وغالي في الوسط، ويلعب بمهاجم وحيد، ويضع السعيد على الدكة.