3 أسباب تدفع الأهلي للتخلص من وليد سليمان

لا يختلف اثنان على أن اللاعب وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فنية، وخبرات تساعده على أن يكون نجم الدوري المصري الأول.

ورغم الحالة الفنية الرائعة التي يعيشها وليد مع الأهلي، فإن الواقع يؤكد أن اللاعب أصبح يعيش علاقة متوترة مع إدارة الفريق الأحمر، تهدد برحيله.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية ،الأسباب التي قد تدفع الأهلي للتخلص من الحاوي في الفترة القادمة..

ارتفاع قيمة عقده

طلب وليد سليمان من إدارة الأهلي رفع قيمة عقده مالياً بعد التجديد، وهو الأمر الذي تسبب في فتنة كبيرة داخل الفريق.

وليد كان أحد أسباب رحيل أحمد فتحي، بعد أن جدد للأهلي مقابل 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وهو ما أثار الغضب داخل القلعة الحمراء.

وجود البدائل

يملك الأهلي أكثر من بديل لوليد سليمان، حتى في حالة تألقه، مثل محمود حسن "تريزيجيه"، وكريم بامبو، ورمضان صبحي، ومحمد ناجي "جدو".

وليد سليمان، رغم قدراته الفنية العالية، يعاني من كثرة الإصابات، التي تجعله يغيب عن المباريات لفترات.

المناورة بعروض الاحتراف

يناور وليد سليمان حالياً إدارة النادي الأهلي، بتلقيه بعض عروض الاحتراف، وآخرها من جانب نادي بشكتاش التركي.

وليد يضغط للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وهو الأمر الذي أصبح واضحاً للجميع داخل الفريق الأحمر.

ويبدو رحيل سليمان، ولو على سبيل الإعارة، حلاً منطقياً من جانب إدارة الأهلي، للتصدي لتهديدات الحاوي.