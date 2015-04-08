مونتيلا يشكك في قرار إلغاء هدف صلاح (فيديو)

شكك فيتشينزو مونتيلا، المدير الفني لفيورنتينا الإيطالي، في صحة قرار حكم مباراة فريقه أمام يوفنتوس، بإلغاء الهدف الذي أحرزه المصري محمد صلاح.

وأحرز صلاح هدفًا بعد أربع دقائق فقط على بداية المباراة، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على اللاعب لصالح مدافعي اليوفي.

وقال مونتيلا في تصريحات نقلتها عدة صحف إيطالية "لا أفهم كيف ألغى الحكم الهدف الذي جاء في الدقيقة الرابعة".

وأضاف المدير الفني الإيطالي للفيولا "حقيقة أنا في حيرة بسبب هذا الهدف، وأعتقد أن قرار الحكم به شكوك".

وخسر فيورنتينا على أرضه بثلاثية نظيفة أمام البيانكونيري، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ما يعني خروجه من المسابقة، لأنه فاز ذهابًا خارج أرضه 2-1.