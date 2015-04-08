3 خطايا بطلها كوبر في معسكر منتخب مصر

لم تكن البداية التي حققها الأرجنتيني هيكتوبر كوبر، المدير الفني الحالي للمنتخب المصري، مع الفراعنة مبشرة بالدرجة الكافية، بعد أن تراجع المدير الفني الأسبق لفالنسيا الإسباني عن آرائه سريعاً، وأثار الجدل بقائمته التي أعلنها، لخوض معسكر الفراعنة في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، استعدادًا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 وتصفيات مونديال 2018.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية أبرز الخطايا التي ارتكبها كوبر في معسكر منتخب مصر..

العفو عن الهارب

قرار كوبر بالعفو عن أيمن حفني، صانع ألعاب الزمالك، رغم تهربه من الانضمام للمعسكر الماضي للفراعنة، يؤكد ضعف شخصية كوبر في مواجهة نجوم القطبين.

المدرب الأرجنتيني لم ينجح على الإطلاق في أول اختبار، واستدعى حفني دون معاقبته، بعد أن ادعى الإصابة وغادر المعسكر، قبل أن يخوض، في نفس اليوم لقاء غينيا الاستوائية الودي، مباراة ودية مع فريقه أمام الشمس.

انضمام عبدالملك المفاجئ

فاجأ كوبر الجميع بضم أحمد عيد عبدالملك، صانع ألعاب الزمالك، بشكل مباغت للمعسكر.

انضمام عبدالملك، جاء بعد ساعات قليلة من منشوره، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، حول تذمره من عدم استدعائه.

أزمة عبدالملك تعكس مدى العشوائية في إعلان قائمة المنتخب، وأيضاً خضوع الجهاز الفني للفراعنة للضغوط الإعلامية.

استدعاء باسم وحسين

كان من الأولى بالأرجنتيني كوبر اتخاذ موقف أخلاقي، للثنائي باسم مرسي مهاجم الزمالك، وحسين السيد ظهير أيسر الأهلي.

مرسي دخل في خلاف واسع مع جماهير الأهلي، بسبب ارتدائه قميص 22، والذي سبق أن ارتداه النجم محمد أبوتريكة.

ودخل حسين السيد ظهير أيسر الأهلي في مشادة مع مديره الفني الإسباني جاريدو.