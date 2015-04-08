تعرف على قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017

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عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي يعلن تفوق الجابون على الجزائر وغانا بعد تصويت في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري بالقاهرة.