تعرف على قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017

فيما يلي قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 التي سحبت اليوم الأربعاء في القاهرة..
* المجموعة الأولى: تونس.. توجو.. ليبيريا.. جيبوتي
* المجموعة الثانية: الكونجو الديمقراطية.. انجولا.. افريقيا الوسطى.. مدغشقر
* المجموعة الثالثة: مالي.. غينيا الاستوائية.. بنين.. جنوب السودان
* المجموعة الرابعة: بوركينا فاسو.. اوغندا.. بوتسوانا.. جزر القمر
* المجموعة الخامسة: زامبيا.. الكونجو.. كينيا.. غينيا بيساو
* المجموعة السادسة: الرأس الأخضر.. المغرب.. ليبيا.. ساوتومي
* المجموعة السابعة: نيجيريا.. مصر.. تنزانيا.. تشاد
* المجموعة الثامنة: غانا.. موزامبيق.. رواندا.. موريشيوس
* المجموعة التاسعة: ساحل العاج.. السودان.. سيراليون.. الجابون
* المجموعة العاشرة: الجزائر.. اثيوبيا.. ليسوتو.. سيشل
* المجموعة الحادية عشرة: السنغال.. النيجر.. ناميبيا.. بوروندي
* المجموعة الثانية عشرة: غينيا.. مالاوي.. زيمبابوي.. سوازيلاند
* المجموعة الثالثة عشرة: الكاميرون.. جنوب افريقيا.. جامبيا.. موريتانيا