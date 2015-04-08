تعرف على قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017

تعرف على قرعة تصفيات كأس الأمم الأف...

عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي يعلن تفوق الجابون على الجزائر وغانا بعد تصويت في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري بالقاهرة.

فيما يلي قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 التي سحبت اليوم الأربعاء في القاهرة..

* المجموعة الأولى: تونس.. توجو.. ليبيريا.. جيبوتي

* المجموعة الثانية: الكونجو الديمقراطية.. انجولا.. افريقيا الوسطى.. مدغشقر

* المجموعة الثالثة: مالي.. غينيا الاستوائية.. بنين.. جنوب السودان

* المجموعة الرابعة: بوركينا فاسو.. اوغندا.. بوتسوانا.. جزر القمر

* المجموعة الخامسة: زامبيا.. الكونجو.. كينيا.. غينيا بيساو

* المجموعة السادسة: الرأس الأخضر.. المغرب.. ليبيا.. ساوتومي

* المجموعة السابعة: نيجيريا.. مصر.. تنزانيا.. تشاد

* المجموعة الثامنة: غانا.. موزامبيق.. رواندا.. موريشيوس

* المجموعة التاسعة: ساحل العاج.. السودان.. سيراليون.. الجابون

* المجموعة العاشرة: الجزائر.. اثيوبيا.. ليسوتو.. سيشل

* المجموعة الحادية عشرة: السنغال.. النيجر.. ناميبيا.. بوروندي

* المجموعة الثانية عشرة: غينيا.. مالاوي.. زيمبابوي.. سوازيلاند

* المجموعة الثالثة عشرة: الكاميرون.. جنوب افريقيا.. جامبيا.. موريتانيا

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