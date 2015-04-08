مصر تصطدم بنيجيريا في المجموعة الثامنة لتصفيات أمم أفريقيا

وقع منتخب مصر الأول ، في المجموعة الثامنه لتصفيات أمم أفريقيا 2017 ، المقرر أن تقام في الجابون ، في منتصف شهر يناير.

حيث وقع منتخب مصر في مجموعة تضم نيجيريا وتشاد وتنزانيا ، ومن المقرر أن تبدأ منافسات التصفيات في شهر يونيو المقبل.

يذكر أن الكاف أجرى ظهر اليوم قرعة تصفيات أمم أفريقيا بالقاهرة ، واختار الجابون لتكون البلد المضيف لنهائيات أمم 2017.

وجاءت المجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: تونس، توجو، ليبريا، جيبوتي

المجموعة الثانية: الكونغو الديمقراطية، أنجولا، أفريقيا الوسطى، مدغشقر

المجموعة الثالثة: مالي، غينيا الإستوائية، بنين، جنوب السودان

المجموعة الرابعة: بوركينا فاسو، أوغندا، وبتسوانا، وجزر القمر

المجموعة الخامسة: زاميبيا، الكونغو، كينيا، غينيا الإستوائية

المجموعة السادسة: ليبيا مع ساو تومي، المغرب، الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: نيجيريا، تنزانيا، تشاد، مصر

المجموعة الثامنة: غانا، موزمبيق، رواندا، موريشيوس

المجموعة التاسعة: كوت ديفوار، السودان، سيراليون، الجابون

المجموعة العاشرة: الجزائر، إثيوبيا، ليسوتو، سيشيل

المجموعة الحادية عشرة: السنغال، النيجر، نامبيا، بوروندي

المجموعة الثانية عشرة: غينيا، مالاوي، زامبيا، سوازيلاند

المجموعة الثالثة عشرة: الكاميرون، جنوب أفريقيا، جامبيا، موريتانا