الزمالك يرضخ أمام منتخب مصر

رضخ الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي فيريرا، للتهديدات التي تلقاها من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني كوبر .

حيث وافق فيريرا على انضمام لاعبي الزمالك الدوليين، لمعسكر منتخب مصر، بداية من اليوم الأربعاء، وحتى 11 أبريل الجاري .

واتفق فيريرا مع كوبر، على عودة لاعبي الزمالك يوم 11 أبريل مساءً، استعدادًا لمباريات الفريق، في بطولتي الدوري العام والكونفيدرالية الإفريقية .

يذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، رفض في وقت سابق، انضمام لاعبي فريقه لصفوف منتخب مصر في المعسكر الذي ينطلق اليوم بالجونة .