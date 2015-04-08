تعرف على مشوار مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2017

تستهل مصر التي وقعت ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2017 في الجابون، بمواجهة تنزانيا.

ووقعت مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات تنزانيا، وتشاد، ونيجيريا، علمًا بأن صاحب المركز الأول هو من يتأهل فقط للبطولة.

مصر تبدأ مشوارها بمواجهة تنزانيا، أحد أيام 12 و13 و14 يونيو، قبل أن تخرج لمواجهة تشاد أحد أيام 4 أو 5 أو 6 سبتمبر.

الجولتين الثالثة والرابعة، ستكون في مواجهة نيجيريا، مارس من العام المقبل، حيث تخرج لمواجهة النسور 23 أو 24 أو 25 من مارس 2016، قبل أن يلتقيان في القاهرة بعدها مصر تستقبل نيجيريا 27 أو 28 أو 29 من مارس 2016.

وتخرج مصر لمواجهة تنزانيا خارج الديار أحد أيام 3 أو 4 أو 5 يونيو 2016، ثم تختتم مشوارها أمام تشاد على أرض مصر أحد أيام 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2016.