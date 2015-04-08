مؤمن زكريا ينقذ الأهلي من فخ الإسماعيلي (فيديو)

القاهرة ـ أهدر الأهلي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 مع الإسماعيلي في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة اليوم الأربعاء على ملعب الجونة.

وتقدم الإسماعيلي بهدف جاء عبر النيران الصديقة بعدما سجل سعدالدين سمير مدافع الأهلي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أدرك مؤمن زكريا التعادل من ركلة جزاء، لينقذ الأهلي (حامل اللقب) من تلقي خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة، ليظل في المركز الثالث، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن الصدارة التي يحتلها منافسه التقليدي الزمالك، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 33 نقطة في المركز السادس.