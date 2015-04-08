نشبت خناقة حامية بين مسؤولي الأهلي والإسماعيلي، عقب نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم ، في بطولة الدوري العام ، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

حيث دخل نجل رئيس الإسماعيلي في خناقة مع مسؤولي الأهلي، بسبب اعتراضه على قيام الحكم باحتساب ركلة جزاء للأهلي، والتي أحرز منها مؤمن زكريا هدف التعادل للأهلي.

وقام مسؤولو الأهلي بالتعدي على نجل رئيس الإسماعيلي بعد قيامه بسب الأهلي والحكم، وتدخل الأمن للفصل بين الطرفين، قبل أن تتطور الأمور.

يذكر أن النادي الأهلي تعادل أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-1، في بطولة الدوري العام، عصر اليوم.