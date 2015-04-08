3 أخطاء بطلها جاريدو ويحيى في موقعة الأهلي والإسماعيلي

مخطئ من يظن أن التعادل الإيجابي الذي انتهت به مباراة الإسماعيلي والأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري على ملعب الجونة قد أرضى طموح الجماهير الحمراء بل بالعكس فتح نيران الغضب في الأهلي بعد أن واصل الفريق نزيف النقاط.

واتسع الفارق بين الأهلي والزمالك صاحب الصدارة إلى 8 نقاط.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية الأخطاء الفنية التي أدت لتعادل الفريقين في لقاء القمة بين الأهلي والإسماعيلي..

تغييرات جاريدو والفلسفة الزائفة

لم يستطع الإسباني خوان كارلوس جاريدو ، المدير الفني للأهلي، أن يفرض أسلوبه على اللقاء رغم أن الأهلي سيطر على مجريات المباراة إلا أنه لم يؤد بالفاعلية المطلوبة.

جاريدو أجرى تغييرات قائمة بشكل أساسي على الفلسفة الزائفة باللعب بدون رأس حربة ، والدفع بستة لاعبين في خط الوسط سواء مؤمن زكريا أو عبد الله السعيد أو وليد سليمان وتريزجيه ومحمد هاني.

طارق يحيى وطريقة التسعينات

اعتمد طارق يحيى ، المدير الفني للإسماعيلي، على طريقة أشبه باللعب في التسعينات من القرن الماضي والتراجع للدفاع المحكم.

يحيى بالغ في الدفاع بشكل كبير وهو ما أدى لسقوط الفريق الأصفر في فخ التعادل رغم التقدم بهدف في نهاية الشوط الأول.

المعدل البدني السيء للإسماعيلي

يبدو أن المعدل البدني كان عقبة هائلة أمام الإسماعيلي من أجل الحفاظ على تقدمه.

ولم يقدم الإسماعيلي الأداء البدني المطلوب وسقط في فخ التراجع الدفاعي.