الأهلي يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمنتخب المصري

وجه النادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجة للجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، من أن تتفاقم إصابة لاعبيه عماد متعب، وشريف حازم، خلال معسكر المنتخب الذي بدأ الأربعاء، وينتهي السبت المقبل.

وأرسل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم، تقريرًا طبيًا، صبحا الخميس، إلى الجهاز الفني، أكد خلاله إصابة اللاعبين بشد في العضلة الخلفية.

وأكد خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، في تقريره، أن مشاركة اللاعبين في أي تدريبات أو مباراة، سيؤدي إلى تفاقم الإصابة.

يذكر أن إصابة اللاعبين، نتجت عن مشاركتهما مع الأهلي أمام الإسماعيلي، الأربعاء في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.