دجلة يدخل سباق ضم "زيدان"

دخل نادي وادي دجلة المصري، في الصراع على التعاقد مع محمد زيدان، لاعب بني ياس الإماراتي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان زيدان قد ابتعد عن الملاعب لفترة تزيد عن عام ونصف، منذ فسخ تعاقده مع بني ياس الإماراتي، إذ يخوض اللاعب تدريبات تأهيلية، للحفاظ على لياقته البدنية.

ويتدرب زيدان "33 عامًا" منذ أسبوعين، مع المقاولون العرب، الذي أبدى رغبة في التعاقد معه الصيف المقبل.

يذكر أن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، نفى في وقت سابق، خلال تصريحاته لشبكة "إرم" الإخبارية، الأنباء التي ترددت عن دخول الأبيض في المفاوضات مع "زيدان"، مؤكداً أن الفريق ليس في حاجة للاعب.