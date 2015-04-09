لقاء الأهلي والمغرب التطواني يجمع "الخطيب وأبوتريكة"

وعدت شبكة قنوات "crt"، الجماهير المصرية، بتقديم استوديو تحليلي متميز لمباراة الأهلي المصري والمغرب التطواني، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي فازت القناة بحق بثها.

القناة التي تستعد للانطلاق، الجمعة، قالت إنها فازت بحق بث المباراة التي باع النادي الأهلي حقوق بثها إلى شركة "بريزنتيشن"، والتي بدورها باعتها لشبكة القنوات الجديدة.

ويقدم الاستوديو التحليلي للمباراة، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق سيد عبدالحفيظ، فيما سيقوم بتحليل المباراة النجمان الكبيران محمود الخطيب، ومحمد أبوتريكة.

يذكر أن النادي الأهلي يلتقي نظيره المغرب التطواني، على ملعب الأخير بالمغرب، في ذهاب دور الـ16، يوم 19 أبريل الجاري.