"جاريدو" يهدد لاعبي الأهلي

عقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، جلسة مع لاعبي الفريق، صباح الجمعة، للحديث عن التعادل أمام الإسماعيلي، والابتعاد عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

ووجه جاريدو انتقادات حادة للاعبي الفريق الأحمر، مؤكداً لهم أن المرحلة المقبلة لا تتحمل خسارة أية نقطة، إن كانوا يريدون حصد لقب الدوري هذا الموسم.

وهدد المدرب الإسباني، اللاعبين، بتجميد مستحقاتهم المالية، في حالة خسارة أية نقطة خلال مباريات الدوري المقبلة، واستبعاد أي لاعب مقصر، مهما كانت نجوميته.

يذكر أن فريق الأهلي تعادل أمام الإسماعيلي، بنتيجة 1/1، في بطولة الدوري العام، وابتعد عن الزمالك المتصدر، بفارق 8 نقاط.