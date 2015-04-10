الزمالك يرفع قيمة عقد إبراهيم صلاح

قرر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعديل عقد إبراهيم صلاح، كابتن الفريق، ولاعب منتخب مصر، بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع الأبيض، في الفترة الأخيرة.

من المقرر أن يرفع الزمالك عقد إبراهيم صلاح، من الفئة الثانية للفئة الأولى، ليحصل على 2.5 مليون جنيه في الموسم، بدلاً من مليون و300 ألف جنيه.

وجاء قرار الزمالك بتعديل عقد "صلاح" للفئة الأولى، بسبب التزامه مع الفريق، وتقديم مستوى مميز في مباريات الدوري العام، وبطولة إفريقيا هذا الموسم.

يذكر أن إبراهيم صلاح عاد لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مطلع الموسم الجاري، قادماً من صفوف العروبة السعودي.