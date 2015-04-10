البدري يكشف عن خليفة محمد صلاح

البدري يكشف عن خليفة محمد صلاح

المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أكد أن طريقة لعب نجم الزمالك تشبه طريقة لا عب فيورنتينا، ولكن ما ينقصه فقط هو الاهتمام بلياقته البدنية.

المصدر: القاهرة - من شريف عباس

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن اللاعب الذي يتوقع أن يكون خليفة محمد صلاح نجم فيورنتينا في منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات إذاعية "مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك لاعب مميز جدا، ومن الممكن أن يكون خليفة محمد صلاح".

وأضاف "طريقة لعب فتحي تشبه طريقة صلاح، ولكن ما ينقصه فقط هو الاهتمام بلياقته البدنية، ليصبح لاعبا متكاملا".

وعن رأيه في احتراف لاعب وسط الأهلي محمود حسن تريزيجيه، قال البدري "أنا كمشجع للأهلي أتمنى بقاء تريزيجيه في صفوف الفريق، أما كمدرب للمنتخب الأولمبي فأتمنى احترافه في الخارج، ليصب ذلك في فائدة منتخب مصر الأوليمبي والمنتخب الأول".

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