تصاعد الأزمة بين عبدالظاهر وجاريدو

تصاعد الأزمة بين عبدالظاهر وجاريدو

اللاعب طلب من وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول، الحصول على فرصة المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام الأسيوطي.

المصدر: القاهرة ـ من كريم محمد

تصاعدت أزمة أحمد عبدالظاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الأسباني خوان حارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق.

اللاعب خرج من حسابات المدير الفني، خلال الفترة الأخيرة، للدرجة التي يستبعده فيها من قائمة الفريق خلال المباريات الثلاث الأخيرة.

"عبدالظاهر" طلب من وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول، الحصول على فرصة المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الأسيوطي، الثلاثاء المقبل، في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

واشتكى "عبدالظاهر" لـ"جمعة" من تواجده الدائم على مقاعد البدلاء، وشدد على أنه يلتزم بتعليمات الجهاز الفني ويبذل مجهودًا كبيراً خلال التدريبات، ومن حقه الحصول على الفرصة مثل باقي زملائه في الفريق.

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