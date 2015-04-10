تصاعد الأزمة بين عبدالظاهر وجاريدو

تصاعدت أزمة أحمد عبدالظاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الأسباني خوان حارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق.

اللاعب خرج من حسابات المدير الفني، خلال الفترة الأخيرة، للدرجة التي يستبعده فيها من قائمة الفريق خلال المباريات الثلاث الأخيرة.

"عبدالظاهر" طلب من وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول، الحصول على فرصة المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الأسيوطي، الثلاثاء المقبل، في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

واشتكى "عبدالظاهر" لـ"جمعة" من تواجده الدائم على مقاعد البدلاء، وشدد على أنه يلتزم بتعليمات الجهاز الفني ويبذل مجهودًا كبيراً خلال التدريبات، ومن حقه الحصول على الفرصة مثل باقي زملائه في الفريق.