3 مدربين كبار ينتظرون الفرصة في الدوري المصري

مع دخول الدوري المصري مرحلة المطبات الصعبة وبداية الدور الثاني للمسابقة ، واشتعال صراع الهبوط وأيضاً المنافسة على القمة والمربع الذهبي يترقب البعض مرحلة جديدة من التغييرات الفنية في بعض الأندية.

الأندية المصرية في الدور الأول لجأت لسياسة التغيير في أكثر من مناسبة ، وأصبح هناك خارج منظومة الدوري المصري بعض المدربين الكبار أصحاب التاريخ الطويل الذين ينتظرون الفرصة في المرحلة القادمة.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية أبرز المدربين الذين ينتظرون الفرصة بالدوري المصري..

أنور سلامة

قاد أنور سلامة في بداية الموسم الحالي فريق طلائع الجيش وحقق معه نتائج أكثر من رائعة أبرزها الفوز بنتيجة 6-1 على حساب مصر المقاصة ثم رحل لخلاف مع الإدارة حول مستحقات اللاعبين.

سلامة يتفرغ حالياً لعمله الخاص في مجال السياحة في ظل امتلاكه منتجع في العين السخنة وأيضاً مساهمته في قرية سياحية بمنطقة الريف الأوروبي بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وينتظر سلامة فرصة من أحد الأندية للعودة لمجال التدريب في أقرب فرصة.

مختار مختار

قاد مختار مختار فريقه بتروجت في بداية الموسم الحالي ثم رحل بعد نتائج سيئة حملها للإدارة بسبب تأخر الإعداد والتقصير في تزويد الفريق بصفقات مميزة.

مختار تلقى أكثر من عرض خليجي في الفترة الماضية ، ولكنه يبحث عن العمل داخل مصر وينتظر الفرصة بالدوري المحلي من أكثر من فريق.

شوقي غريب

يبقى شوقي غريب ، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ، أحد المرشحين بقوة لقيادة بعض الفرق المحلية بالدوري في ظل تفرغه وعدم ارتباطه بأي نادٍ.

غريب ينتظر عرضاً من جانب أحد الأندية المصرية الكبرى في الموسم المقبل بخلاف العروض العربية التي تلقاها وينتظر حسمها.