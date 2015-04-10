نجم الزمالك يقدم نصائحه للأهلي قبل مواجهة التطواني

قدم طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول بنادى الدفاع الحسني الجديدي المغربي، نصائحه إلى ناديي الأهلي والزمالك، اللذين ينتظرهما مواجهات مع فرق مغربية ببطولات أفريقيا.

ويلتقي الأهلي، المغرب التطواني في المغرب 19 أبريل الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يلتقي الزمالك، الفتح الرباطي المغربي بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات له، الجمعة: "يجب على فريق الأهلي، الحذر من مهاجم المغرب التطواني، محسن ياجور، نظرا لما يتمتع به اللاعب من مهارة وقدرة عالي في التهديف والتلاعب بالمهاجمين".

وأضاف "مصطفى": "أنصح كارلوس جاريدو، بضرورة تضييق المساحات أمام التطواني والضغط من منتصف ملعب المنافس، وعدم إتاحة مساحات للاعبيه".

وعن مواجهة الزمالك أمام الفتح الرباطي، قال مصطفى "يجب مراعاة الكرات الطويلة والعرضية، ونقل الكرة بسرعة، وعدم الاعتماد على الكرات الثابتة بشكل أساسي في المباراة لقدرة المنافس على إبطالها، بجانب خوض الـ90 دقيقة بأداء قوى، وعدم إتاحة الفرصة لبطل المغرب للسيطرة على منتصف الملعب.