فيريرا يرفض احتراف "كوفي"

تمسك البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، باستمرار محمد كوفي، مدافع الفريق، ومنتخب بوركينا فاسو، بين صفوف القلعة البيضاء، في الموسم المقبل.

طلب فيريرا من إدارة الزمالك، رفض العرض الذي جاء للاعب، من نادي السيلية القطري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المدرب البرتغالي، أن كوفي عنصر هام في الفريق، ولا نية للاستغناء عنه، وسيحصل على فرصته كاملة، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد كوفي، انضم إلى صفوف نادي الزمالك، في بداية الموسم الجاري، وظهر بمستوى متميز، في مباريات الفريق، ببطولة الدوري الممتاز.