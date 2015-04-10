الصدمات تتوالي على الأهلي قبل مواجهة المغرب التطواني

ضربت الصدمات مجددًا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تأكد غياب محمد نجيب مدافع الفريق عن مواجهة المغرب التطواني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقررة 19 أبريل الجاري.

وغاب "نجيب" عن مواجهتي الرجاء والإسماعيلي في بطولة الدوري، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الداخلي للركبة، وأكد طبيب الفريق أنه لن يستطيع اللحاق باللقاء القاري.

يأتي هذا بعد أن تعرض عماد متعب مهاجم الفريق، للإجهاد في العضلة الضامة، وهو ما حال دون انتظامه في معسكر المنتخب.

وحصل متعب على راحة سلية لمدة ثلاثة أيام من التدريبات الجماعية ليعود بعدها لإستكمال برنامجه التأهيلي، ما يعني غيابه عن مباراة الفريق بالدوري الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، عاد لتدريبات الفريق، الجمعة، إسلام رشدي، صانع الألعاب بعد تعافيه من إصابته بالعضلة الخلفية والتي غاب بسببها عن مباريات الفريق الأخيرة.