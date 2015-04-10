صالح موسى: عقوبة الزمالك "فشنك".. وأمتلك 3 عروض

صالح موسى: عقوبة الزمالك "فشنك".. و...

اللاعب المصري قال إنه يسعى لتحقيق لقب الدوري مع الفريق، وبعدها سيرحل، إن ظل الجهاز الفني يتجاهله.

المصدر: القاهرة- من أحمد رامي

قال صالح موسى، لاعب نادي الزمالك المصري، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إنه يمتلك عروضاً محلية وعربية، للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صالح: "أنتظر لنهاية الموسم، لتحديد مصيري مع الزمالك، حيث أسعى لتحقيق لقب الدوري مع الفريق أولاً، وبعدها أرحل، إن ظل الجهاز الفني يتجاهلني".

وأضاف: "لدي 3 عروض، من داخل وخارج مصر، وسأعرض الأمر على مسئولي الزمالك، في نهاية الموسم".

وعن الغرامة المالية التي وقعها عليه مجلس الإدارة، قال صالح موسى: "العقوبة التي وقعها عليّ النادي، وهي خصم 300 ألف جنيه من مستحقاتي فشنك ، لأني حصلت على كل مستحقاتي المالية مقدمًا".

يذكر أن الزمالك فرض غرامة مالية 300 ألف جنيه، على صالح موسى، بسبب تمرده على الجهاز الفني، بعد استبعاده من قائمة الكونفدرالية

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