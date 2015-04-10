صالح موسى: عقوبة الزمالك "فشنك".. وأمتلك 3 عروض

قال صالح موسى، لاعب نادي الزمالك المصري، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إنه يمتلك عروضاً محلية وعربية، للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صالح: "أنتظر لنهاية الموسم، لتحديد مصيري مع الزمالك، حيث أسعى لتحقيق لقب الدوري مع الفريق أولاً، وبعدها أرحل، إن ظل الجهاز الفني يتجاهلني".

وأضاف: "لدي 3 عروض، من داخل وخارج مصر، وسأعرض الأمر على مسئولي الزمالك، في نهاية الموسم".

وعن الغرامة المالية التي وقعها عليه مجلس الإدارة، قال صالح موسى: "العقوبة التي وقعها عليّ النادي، وهي خصم 300 ألف جنيه من مستحقاتي فشنك ، لأني حصلت على كل مستحقاتي المالية مقدمًا".

يذكر أن الزمالك فرض غرامة مالية 300 ألف جنيه، على صالح موسى، بسبب تمرده على الجهاز الفني، بعد استبعاده من قائمة الكونفدرالية