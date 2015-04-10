أسباب مساندة مصر لبلاتر ضد الأمير علي

انتهت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بحضور السويسري سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" والأمير الأردني علي بن الحسين ، نائب رئيس فيفا، والبرتغالي لويس فيجو المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي.

ولم يكن موقف مصر معلناً بخصوص تأييد بلاتر أو الأمير علي في انتخابات "فيفا"، إلا أن مصادر مؤكدة أشارت إلى أن صوت مصر سيذهب إلى بلاتر.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية الأسباب التي تؤدي إلى ذهاب صوت مصر إلى بلاتر وليس الأمير العربي علي.

ضغوط حياتو

أعلن الكاميروني عيسى حياتو ، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأييد أفريقيا بالكامل لصالح بلاتر في انتخابات فيفا.

تصريحات حياتو أكدت حجم الضغوط التي تعرض لها الاتحاد المصري الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع كاف وحياتو تحديداً من أجل منح الصوت لبلاتر.

الانتخابات وأبوريدة

مارس المهندس هاني أبوريدة ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا"، ضغوطاً قوية لإقناع مسؤولي الجبلاية بتأييد بلاتر بل والعمل من أجل إنجاحه بين الاتحاد الأفريقية.

ويراهن أبوريدة على تقدمه لخوض انتخابات اتحاد الكرة التي سيترشح لها على منصب الرئاسة في عام 2016 ، ويسعى مسؤولو الجبلاية لنيل رضا أبوريدة بوصفه فرس الرهان في الانتخابات.

ابتعاد الضغوط السياسية

لعب خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة ، دوراً كبيراً في إبعاد الضغوط السياسية عن اتحاد الكرة لإعطاء صوت مصر لصالح الأمير علي في إطار العلاقات القوية بين مصر والأردن.

اتحاد الكرة لم يتعرض لضغوط سياسية واضحة لإعطاء الصوت لصالح الأمير الأردني.