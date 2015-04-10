بالأدلة.. كوبر يسير على درب برادلي

مع تعيين المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مديراً فنياً لمنتخب مصر لكرة القدم ، أبدى البعض تفاؤله بسبب التجارب السابقة الرائعة للمدرب القادم من بلاد التانجو مع فريقي فالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

ومع اقتراب كوبر من إتمام شهره الأول مع الفراعنة ، تبدد هذا التفاءل بعد أن بدأ المدرب الأرجنتيني مشواره مع المنتخب المصري بحالة من التخبط في بعض الأمور آخرها معسكر الفراعنة الحالي في أبريل.

وبدا كوبر في طريقه للسير على نفس نهج المدرب الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للفراعنة الذي قاد منتخب مصر لهزيمة نكراء أمام غانا بنتيجة 1-6 في تصفيات كأس العالم 2014.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية" أسباب تشبيه كوبر ببرادلي..فإلى السطور القادمة:

المعسكر الوهمي وأزمة الوديات

المعسكر الحالي الذي يخوضه منتخب مصر من أكبر الأدلة على سياسة التخبط بالجهاز الفني الحالي بقيادة كوبر وهو الأمر الذي حدث من قبل مع برادلي.

كوبر ضم 25 لاعباً لمعسكر وهمي لن يشمل أي مباريات ودية وسيقتصر على بعض التدريبات بخلاف تكرار أزمة اللقاءات التجريبية التي شهدها أيضاً منتخب مصر في عهد برادلي لأن كلا المدربين لا يعلمان شيئاً عن اللاعب المصري.

كثرة الاختيارات

يعاني منتخب مصر من نفس الظاهرة التي حدثت في وجود برادلي وهي كثرة الاختيارات وهو ما سينتج عنه عدم ثبات التشكيل.

برادلي ضم في عهده ما يقرب من 120 لاعباً خلال عامين ، وبدأ كوبر مسيرته باختيار العديد من اللاعبين بالدوري والمحترفين في شهره الأول.

تجربة ضياء وزكي تتكرر

تتكرر تجربة ضياء السيد وزكي عبد الفتاح ، مساعدا برادلي ، في الجهاز الفني الحالي للمنتخب بوجود أسامة نبيه وأحمد ناجي.

نبيه وناجي يقومان بنفس الدور ، ويتفاعلان مع وسائل الإعلام بطريقة تؤكد أن التجربة واحدة.