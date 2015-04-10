5 عواجيز يخطفون الأضواء في الدوري المصري

"كلما ازداد عمر التحف والآثار.. زاد ثمنها".. ويبدو أن الأمر يتكرر أيضاً مع بعض نجوم الكرة المصرية الذي تخطوا عامهم الثلاثين ومازالوا يحافظون على التألق في مسابقة الدوري المحلي.

الموسم الحالي يشهد مستويات رائعة لبعض العواجيز في الدوري المصري نجحوا في قيادة أنديتهم لنتائج متميزة.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية في التقرير التالي أبرز عواجيز الدوري المصري المتألقين.. فإلى السطور القادمة:

عصام الحضري

لا يختلف اثنان على كون الحارس المخضرم عصام الحضري يعيش حالة من التألق مع الإسماعيلي زادها استبعاده من منتخب مصر ليمنحه الأمر دوافع أكبر للرد بقوة على منتقديه ومن يقلل من مجهوده الوافر.

الحضري ظهر بشكل متميز في مواجهة الأهلي والإسماعيلي كما هو الحال في أغلب مباريات فريقه بالدوري ، ويبقى أحد العوامل المؤثرة في نتائج فريقه.

أحمد عيد عبد الملك

يقدم أحمد عيد عبد الملك ، صانع ألعاب الزمالك، أداءً رفيع المستوى مع الفريق الأبيض ولفت الأنظار إليه بقوة في الفترة الأخيرة بفضل تألقه.

ونجح عبد الملك في التسجيل في مباريات فريقه بالدوري وأيضاً ببطولة كأٍس الكونفدرالية الأفريقية ، وأصبح أحد أبرز مفاتيح اللعب في صفوف الزمالك.

عماد متعب

نجح عماد متعب في استعادة حساسيته التهديفية العالية مع الأهلي ، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة هذا الموسم أبرزها في شباك وفاق سطيف الجزائري ببطولة السوبر الأفريقي وأيضاً مع سيوي سبور الإيفواري بالكونفدرالية.

متعب نجح في تعويض غياب عمرو جمال بالدوري المصري ، وصار أحد المنافسين على لقب الهداف بالبطولة المحلية.

أسامة محمد

نجح أسامة محمد ، ظهير أيسر بتروجت، في حجز مقعده أساسياً في تشكيلة الفريق البترولي على مدار 9 سنوات متتالية.

أسامة يقدم مستوى رائع مع بتروجت ، ويبقى أحد أهم لاعبي الفريق البترولي هذا الموسم.

الغاني بابا أركو

يظل الغاني بابا أركو ، صاحب الـ33 عاماً، أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري المصري وواحداً من أهم هدافيه.

أركو يعيش حالة من التألق مع المقاولون العرب هذا الموسم ، ويساهم في انتصارات فريقه بشكل متواصل.