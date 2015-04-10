الشرطة العراقي يكشف حقيقة إقالة محمد يوسف

كشف مسؤولو الشرطة العراقي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن رغبة إدارة النادي، في الاستغناء عن خدمات المصري محمد يوسف، المدير الفني للفريق.

وقال نادي الشرطة العراقي، في بيان رسمي، إن مجلس الإدارة لم يفكر في الاستغناء عن محمد يوسف، خاصةً وأنه يقدم نتائج جيدة مع الفريق، في بطولة الدوري هذا الموسم، كما أنه نجح في التأهل للأدوار الحاسمة بالبطولة.

وأكدت إدارة النادي العراقي، أن هناك حملة منظمة في الصحافة ضد الفريق، بهدف هدم استقراره ، خاصةً بعد أن بات المرشح الأقوى للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

يذكر أن الشرطة العراقي تعاقد مع محمد يوسف، بداية الموسم الجاري، بعد رحيله عنن تدريب الأهلي المصري.