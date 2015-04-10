الزمالك ينفي الموافقة على شروط محمد إبراهيم

الزمالك ينفي الموافقة على شروط محمد...

عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، يقول لـ"إرم" إنه لم يعقد أي جلسة مع اللاعب، وأن وكيل أعماله يحرضه ضد النادي.

المصدر: القاهرة- من أحمد رامي

نفى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، الأنباء التي ترددت عن موافقة الأبيض، على حصول محمد إبراهيم، لاعب ماريتيمو البرتغالي السابق، على 3 مليون جنيه، في الموسم الواحد.

قال زادة: "لم أعقد أية جلسة مع محمد إبراهيم، والنادي لم يوافق على حصول اللاعب على 3 مليون جنيه، في الموسم الواحد".

وأضاف: "الخلاف مع محمد إبراهيم، جاء بسبب رفضه تسديد 500 ألف جنيه، قيمة صفقة انتقاله للزمالك، من ماريتيمو البرتغالي".

وتابع عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء: "وكيل أعمال اللاعب، - ويدعى سالم محمد سالم -، يقوم بتحريضه ضد الزمالك، وسنصدر قراراً بمنعه من دخول النادي، في أقرب وقت".

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