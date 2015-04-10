3 أسباب تمنع الأهلي من إقالة جاريدو

تسود حالة من الغضب بين جماهير فريق الأهلي المصري تجاه المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو بسبب فقدان النقاط المتتالي في بطولة الدوري المحلي لكرة القدم.

وتشعر جماهير الأهلي بأن الدوري أصبح على كف عفريت في ظل وجود جاريدو الذي أهدر الفريق في عهده 23 نقطة خلال 21 مباراة ، وهو معدل كارثي بالنسبة للفريق الأحمر.

ورغم كل هذه المعطيات إلا أن إدارة الأهلي رفضت إقالة الإسباني جاريدو من منصبه وتمسكت ببقاءه لنهاية الموسم الحالي.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية الأسباب التي تدفع إدارة الأهلي للإبقاء على مدرب فياريال الأسبق على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر.. فإلى السطور القادمة:

الشرط الجزائي الضخم

يبقى الشرط الجزائي الضخم في عقد جاريدو مع الأهلي أهم عقبة في طريق إقالته وهو الأمر الذي لا يريد مجلس إدارة القلعة الحمراء الاعتراف به ، ولكن يظل هذا الأمر أزمة مؤثرة في قرار التخلص من جاريدو.

سياسات الأهلي

يتمسك مسؤولو الأهلي باستمرار جاريدو في منصبه لنهاية الموسم بسبب سياسات القلعة الحمراء في الحساب نهاية الموسم وليس بالقطعة.

إدارة الأهلي ترغب في منح جاريدو الفرصة للنهاية خاصة أنه حقق بطولتي السوبر المحلي وأيضاً كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقدة الفشل

يخشى مسؤولو الأهلي ثورة الجماهير الحمراء بسبب فشل تجربة جاريدو التي راهن عليها محمود طاهر رئيس النادي الحالي بل وتحمل راتب المدرب الإسباني منذ قدومه.

ويتمنى مسؤولو الأهلي تدارك الفريق الأمر مع جاريدو لإنجاح التجربة.