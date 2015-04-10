لأول مرة.. نادي مصري يشارك في الدوري الأمريكي (صورة)

أعلن إيهاب زينجا، لاعب فريق الإسماعيلي والمقاولون العرب السابق، عن تأسيسه نادي مصري، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون النادي الجديد باسم Legacy FC"" أو ليجاسي أناهيم، وسيبدأ الفريق الخاص به، مشواره في كرة القدم، من دوري الدرجة الثالثة الأمريكية.

وقرر زينجا اختيار علم مصر، ليكون على صدر قميص الفريق، ويتكون من الألوان الأحمر والأبيض والأسود.

ويتواجد زينجا في أمريكا منذ فترة طويلة، وتولى تدريب العديد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، والأكاديميات وأندية الجامعات.

ومن المتوقع أن يستعين زينجا ببعض اللاعبين المصريين، في الفريق الجديد، الذي يسعى للصعود للدوري الأمريكي الممتاز، خلال سنوات قليلة.