"طاهر" يعقد اجتماعاً ساخناً مع جاريدو

طلب محمود طاهر، رئيس نادي الأهلي المصري، عقد جلسة عاجلة مع علاء عبدالصادق، المشرف العام على قطاع الكرة، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق.

وجاءت رغبة رئيس الأهلي في عقد جلسة مع جاريدو وعبدالصادق، لوضع حد للانهيار المستمر في نتائج الفريق، في بطولة الدوري العام، هذا الموسم.

وتسود حالة من الغضب بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي، بسبب مستوى الفريق، والتغييرات الخاطئة التي يجريها المدرب الإسباني، خلال مباريات الفريق الأخيرة.

وتخشى إدارة الأهلي من الغضب العارم الموجود بين صفوف الجماهير الحمراء، التي بدأت في الانقلاب على مجلس إدارة النادي، وجاريدو، بسبب سوء النتائج.