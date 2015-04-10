مدير فيورنتينا: تشيلسي صاحب الفضل في تألق "صلاح"

قال ساندرو منكوتشي، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا، إن النجم المصري محمد صلاح، أصبح من أهم اللاعبين في تاريخ الفريق الإيطالي.

وأشار منكوتشي، إلى أن الأداء الرائع الذي يقدمه "صلاح" مع الفيولا، يرجع لنادي تشيلسي، مشيراً إلى أن عدم مشاركته في مباريات "البلوز" لفترة طويلة، جعلته يقدم كل ما لديه مع فيورنتينا.

وأضاف: "هناك بعض الأمور السلبية التي تؤثر في مسيرة أي شخص، وصلاح لم يكن يلعب في تشيلسي، والآن أصبح ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ نادي فيورنتينا، بسبب ذلك".

وتابع: "الجميع داخل نادي فيورنتينا يقدر محمد صلاح، ولا أحد يستطيع أن ينكر أنه أصبح بالفعل ضمن أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفيولا، على مدار التاريخ".