الأهلي يبحث عن صفقات سوبر.. ويستغنى عن 6 لاعبين

كلفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري، هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالأحمر، بالبحث عن صفقات سوبر أفريقية، للفريق الكروي الأول، استعداداً للموسم المقبل.

واشترطت اللجنة أن يكون من بين اللاعبين المنتظر التعاقد معهم، رأس حربة صريح، ولاعب وسط مدافع وصانع ألعاب، بعدما أثبتت التجربة عدم صلاحية اللاعبين الأجانب، الذين تعاقد معهم الأهلي مؤخراً.

وتنوي لجنة الكرة إحداث تغييرات شاملة على الفريق الأحمر، بداية من الموسم المقبل، واستقرت على عدد من الأسماء الذين سيتم الاستغناء عنهم.

ومن أبرز اللاعبين، الذين تنوي لجنة الكرة الاستغناء عنهم، شريف عبدالفضيل، وأحمد خيري، ولؤي وائل، وأحمد عبدالظاهر، والثنائي الأجنبي، صلاح الدين "سعيدو"، والبرازيلي هنيدريك.