الزمالك يتخلى عن صفقة جيبور

تراجع نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن التعاقد مع وليام جيبور، مهاجم طلائع الجيش السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.

وجاء تراجع الزمالك عن التعاقد مع جيبور، بسبب تراجع مستواه الفني هذا الموسم، بعد احترافه في الدوري البرتغالي.

ويبحث النادي الأبيض عن التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي، خاصة أن فيريرا، المدير الفني للفريق، أبدي عدم اقتناعه بمستوى عبدالله سيسيه وخالد قمر.

يذكر أن الزمالك كان قريبًا من ضم جيبور في مطلع الموسم الحالي، لكنه فضل الانتقال للدوري البرتغالي في نهاية الأمر.