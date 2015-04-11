الأهلي المصري يحاول خطف صالح جمعة

بدأ النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، أولى خطوات تدعيم صفوف الفريق، بعدة صفقات في بداية الموسم المقبل، بناءً على طلب من الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق.

حيث فتح الأهلي خط مفاوضات مع صالح جمعة، لاعب ناسيونال ماديرا البرتغالي، لضمه لصفوف الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل.

جائت خطوة التفاوض مع صالح جمعة، لتدعيم خط وسط الفريق الذي يعاني بشدة، بعد تدهور مستوى حسام غالي وأحمد خيري، وكثرة إصابات محمد رزق وحسام عاشور.

يذكر أن صالح جمعة تلقى عرضًا في وقت سابق للانتقال لصفوف الأهلي، لكنه رفض وتمسك بالاحتراف في ناسيونال ماديرا البرتغالي.