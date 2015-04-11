الزمالك يتوصل لحل مع رضا العزب

قرر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، السماح لرضا العزب مدافع الفرق، بالرحيل في نهاية الموسم الحالي، بسبب عدم اقتناع البرتغالي فيريرا بمستواه الفني.

وعلم النادي أن رضا العزب وقع لسموحة رسميًا، وينتظر نهاية الموسم الحالي للانتقال لصفوف النادي السكندري، بعد تضاؤل فرص مشاركته مع الزمالك.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع العزب، بالسماح له بالرحيل في نهاية الموسم، بشرط وجود عائد مادي للنادي من صفقة رحيله.

يذكر أن الزمالك وقع غرامة 300 ألف جنيه على رضا العزب، بسبب انقطاعه عن التدريبات، بعد استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق.