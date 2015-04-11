المحمدي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا

يخوض النجم المصري، الدولي أحمد المحمدي، مباراته رقم 70 على التوالي مع فريقه هال سيتي في الدوري الإنجليزي، عصر اليوم السبت، أمام ساوثهامبتون.

ويحقق المحمدي رقما قياسيا عالميا بين جميع لاعبي العالم في الجيل الحالي، حيث لا يوجد أي لاعب حاليا خاض 70 مباراة متتالية، في أي بطولة دوري في العالم، مع فريقه.

كما أن هذا الرقم غير مسبوق في التاريخ لأي لاعب عربي محترف في قارة أوروبا، باستثناء حراس المرمى فقط، والذي حققه الحارس العماني علي الحبسي.

ولعب المحمدي ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، في جميع المباريات الـ38، التي خاضها في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

كما شارك المحمدي أساسيا مع فريقه في جميع المباريات الـ31 التي خاضها هذا الموسم، وستكون مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون هي المباراة رقم 32 هذا الموسم، والـ70 على التوالي خلال موسمين متتاليين.