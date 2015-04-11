الزمالك يحل أزمة لقاء الفتح المغربي

نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في حل أزمة الملعب الذي سيستضيف لقاء الفريق أمام الرباط المغربي، في دور الـ16 للكونفيدرالية الإفريقية.

وقال مرتضى منصور، رئيس النادي، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية " تم نقل لقاء الزمالك لإستاد السويس الجديد، بناء على طلب من البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق".

وأضاف مرتضى "فيريرا يرى أن ملعب السويس إستاد عالمي، وسيطلب إقامة مباريات الفريق في الدوري والكونفيدرالية عليه".

يذكر أن الزمالك سيواجه الفتح الرباطي المغربي، في دور الـ16 للكونفيدرالية الإفريقية، ويقام لقاء الذهاب بالسويس والعودة بالمغرب.