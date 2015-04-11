جاريدو يرفض الاستقالة

رفع الإسباني خوان كاروس جاريدو، المدير الفني للنادي الأهلي، راية التحدي في وجه جماهير القلعة الحمراء، التي ترغب في رحيله، بعد تواضع نتائج الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال جاريدو، في تصريحات صحفية "لن يجبرني أحد على الرحيل عن الأهلي، سأستمر في قيادة الفريق فنيًا، حتى نهاية عقدي".

وأضاف جاريدو "هناك عدة عوامل وراء سوء النتائج خلال الفترة الماضية، أهمها كثرة الإصابات في صفوف الفريق، وأخطاء الحكام التي أضاعت على الفريق أكثر من 10 نقاط، فضلا عن سوء أرضية ملعب الجونة، الذي خاض عليه الفريق أكثر من 4 مباريات هذا الموسم".

وتابع الإسباني "نقوم حاليًا ببناء فريق جديد للقلعة الحمراء، وأتمنى أن تعطني الجماهير الفرصة كاملة، والحكم يكون في نهاية الموسم".