المغرب التطواني والفتح الرباطي يلتقيان قبل مواجهة قطبي الكرة المصرية

يلتقي فريق المغرب التطواني، على ملعبه ووسط جماهيره، مع فريق الفتح الرباطي، عصر اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة 25 للدوري المغربي الممتاز.

ويستعد الفريقان لمواجهتين صعبتين وقويتين أمام الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، في بطولتي إفريقيا للأندية.

وسيلعب المغرب التطواني أمام الأهلي في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، بينما سيلعب الفتح الرباطي مع الزمالك في دور الـ16 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل المغرب التطواني المركز الخامس في الدوري المغربي، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الفتح الرباطي المركز الثالث برصيد نقطة 39.