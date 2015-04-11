مرتضى منصور يهدد نجم الزمالك

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا، على محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق، بسبب رغبته في فسخ تعاقده مع النادي، والرحيل للدوري الفرنسي.

وقال مرتضى، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية "محمد إبراهيم يرفض كل العروض التي يقدمها له الزمالك، بسب أن وكيله سالم محمد سالم، يحرضه على الهروب من النادي".

وأضاف مرتضى "محمد إبراهيم وقع على عقد لمدة 5 سنوات، وسنقوم بتفعيله في اتحاد الكرة، ولو مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة".

يذكر أن محمد إبراهيم تلقى عرضًا من بوردو الفرنسي، ويرفض قرار الزمالك بتحميله 500 ألف جنيه، من صفقة عودته للفريق قادمًا من مارتيمو البرتغالي.