النني ينفي تلقيه عروضًا رسمية

نفى لاعب الوسط المصري الدولي محمد النني، لاعب فريق بازل السويسري، تلقيه عروض رسمية من أي نادٍ أوروبي.

وكتب النني، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا "عايز أرد على الكلام بتاع العروض اللي جايالي، أول لما يكون في حاجة جادة، أول ناس هتعرف جمهوري".

وأضاف اللاعب الدولي، نجم منتخب الفراعنة، "أنا دلوقتي مركز مع فرقتي، ومع منتخب مصر".

وداعب محمد صلاح، نجم فريق فيورنتينا الإيطالي، صديقه محمد النني، حيث رد عليه قائلًا "والنبي يا كابتن تقول بسرعة، أنا مستني على نار".

فرد النني على زميله السابق في فريقي المقاولون العرب المصري، وبازل السويسري، "مستني إيه ياسيحا، وانت بردو هتستنى، دا أنا اللي أستناك".