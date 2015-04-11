دونجا: أداء صلاح لم يفاجئني .. واللاعب أصبح قدوة

أشاد النجم البرازيلي دونجا المدير الفني لمنتخب السامبا، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق فيورنتينا، وبالأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق.

قال دونجا، في تصريحات لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، إنه لم يتفاجأ من الأداء المبهر الذي يقدمه صلاح مع الفيولا، مؤكدا أنه يعرف اللاعب جيدا، وتابعه من قبل منذ كان لاعبا في صفوف تشيلسي.

وأضاف دونجا "صلاح أصبح مثالا يحتذى به، وبات قدوة لجميع اللاعبين بسبب تجربته الجيدة، بعدما كان لا يشارك في تشيلسي، ثم صار لاعبا مهما في فيورنتينا".

وأشار مدرب منتخب البرازيل إلى أن صلاح وجد المناخ المناسب له للتألق مع فيورنتينا، وهو ما لم يجده مع تشيلسي".

كما أشاد المدرب البرازيلي، في حواره، بالمدرب فينشيزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا، وأكد أنه يقود الفريق لتقديم مستويات رائعة في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، وتمنى أن يتوج الفيولا ببطولة الدوري الأوروبي.