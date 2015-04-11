رمزي: أنا قادر على تدريب الأهلي والمنتخب .. واسألوا متعب وتريكة

قال هاني رمزي، مدرب المنتخب الأوليمبي المصري السابق، إنه قادر على تدريب فريق الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه يتمنى الوصول إلى أحد هذين المنصبين.

وقال رمزي، في تصريحات تلفزيونية، "تدريب النادي الأهلي ومنتخب مصر من ضمن طموحاتي في مجال التدريب في كرة القدم".

وأضاف هاني "لقد خضت تجارب أوروبية عديدة كلاعب كرة، كما خضت تجربة أوروبية في مجال التدريب، وأصبحت أول مدرب مصري وعربي يتولى التدريب في أوروبا".

وتولى هاني رمزي منصب المدير الفني لفريق ليرس البلجيكي منذ موسمين، وقاد الفريق للبقاء في الدوري الممتاز، بعدما كان مهددا بالهبوط.

وأشار رمزي إلى أنه يمتلك قدرات تدريبية مميزة، وأن لاعبي الأهلي الثلاثة الكبار محمد أبو تريكة وأحمد فتحي وعماد متعب، أشادوا بقدراته التدريبية عندما تدربوا تحت قيادته مع المنتخب الأوليمبي.

وكان المنتخب الأوليمبي الذي شارك في أوليمبياد لندن 2012، قد ضم ثلاثة لاعبين من المنتخب الأول وهم تريكة وفتحي ومتعب.

وأوضح رمزي أنه يمتلك خطة لتطوير منتخب مصر على مدار 20 عاما كاملة مؤكدا أنه يمتلك الخطة التي تسهم في تطوير المنتخب حتى عام 2025.