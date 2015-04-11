الزمالك يستغل رئيس الوزراء لفتح ملف المول العالمي

قرر مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك، فتح ملف إنشاء مول عالمي، في مقر النادي بميت عقبة، لزيادة دخل النادي المالي.

وقال مرتضى، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية "سأستغل تواجد إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، في النادي يوم الجمعة القادم، لفتح ملف إنشاء المول العالمي، في مقر النادي.

وأضاف منصور "هذا المشروع سيمثل نقلة تاريخية للزمالك، وسيوفر للنادي 2 مليار جنيه، وسيجعل النادي في مصاف الدول العالمية".

يذكر أن إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، سيقوم بزيارة الزمالك يوم الجمعة، لافتتاح المنشآت الجديدة بالنادي.