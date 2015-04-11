بالأسماء.. 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي

مع تذبذب نتائج فريق الأهلي المصري هذا الموسم، وآخرها التعادل مع الإسماعيلي بمسابقة الدوري، وعد علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة بالقلعة الحمراء بإبرام صفقات سوبر في الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

واقترب الأهلي من حسم بعض الصفقات السوبر في الموسم المقبل، لتدعيم صفوفه خاصة أن الفريق الأحمر مازال يحتاج لبعض اللاعبين في أكثر من مركز.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية أبرز اللاعبين الذين اقتربوا من التوقيع للأهلي في الموسم المقبل، بعد محاولات مكثفة قادها علاء عبد الصادق والمهندس محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة:

محمود عبد العزيز

دخل محمود عبد العزيز، لاعب وسط الإسماعيلي، دائرة اهتمام الأهلي بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع الدراويش وظهوره بمستوى أكثر من رائع.

وطلب الإسباني جاريدو مدرب الأهلي ضرورة ضم عبد العزيز، ليكون خليفة اللاعب حسام عاشور الذي تراجع مجهوده البدني بشكل ملحوظ، مع بلوغه 30 عاماً.

وعقد مسؤولو الأهلي جلسات مكثفة مع اللاعب خلال الأسابيع الماضية ، وتم التوصل لاتفاق نهائي لضمه في الموسم المقبل وتبقى موافقة إدارة الإسماعيلي والمطالب المالية المحطة الأخيرة في إتمام الصفقة.

وائل فراج

أبدى مسؤولو الأهلي اهتمامهم الشديد بالتعاقد مع وائل فراج ، مهاجم فريق مصر المقاصة، وأحد هدافي مسابقة الدوري.

فراج من اللاعبين أصحاب القوة البدنية الذين يجيدون ضربات الرأس ، ويقدم واحداً من أفضل مواسمه بعد تجارب طويلة مع بترول أسيوط وبتروجت وتليفونات بني سويف.

ودخل فراج دائرة اهتمامات الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل بفضل تألقه اللافت هذا الموسم ، واتفق مسؤولو القلعة الحمراء مع اللاعب، ليكون بديلاً لأحمد عبد الظاهر البعيد عن حسابات جاريدو.

إبراهيم عبد الخالق

مازالت إدارة الأهلي راغبة في ضم إبراهيم عبد الخالق ، لاعب وسط سموحة السكندري، الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والظهير الأيسر أيضاً.

ويسعى علاء عبد الصادق بنفسه لإتمام الصفقة لإيمانه بالموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.