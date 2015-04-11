3 أزمات تواجه الأولمبي المصري قبل موقعة بوروندي

ساعات قليلة ويخوض المنتخب الأولمبي المصري مواجهة قوية أمام نظيره بوروندي، في إياب المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية المقررة في الكونغو كينشاسا، خلال شهر سبتمبر 2015.

ورغم فوز الفراعنة بهدفين دون رد في لقاء الذهاب على حساب بوروندي، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة حسام البدري يخشى المفاجآت في لقاء الإياب.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية الأزمات التي تواجه الأولمبي المصري قبل موقعة بوروندي الحاسمة التي تقام غداً الأحد في ملعب السويس الجديد.

غياب المحترفين

يعاني المنتخب الأولمبي المصري من غياب نجومه المحترفين في مباراة بوروندي لكونها غير مدرجة بالأجندة الدولية.

الأولمبي المصري نجح في الاستعانة بشكل ودي بخدمات مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي رامي ربيعة، ولكنه يفقد خدمات صالح جمعة وأحمد حسن "كوكا" بخلاف بعض المصابين مثل محمود متولي ومحمود حمد.

أزمة الهجوم

يعاني منتخب مصر من أزمة واضحة في خط الهجوم بعد إصابة حسين رجب وشكري نجيب بخلاف غياب كوكا.

ويبقى الأمل في وجود الثنائي محمد سالم الذي لا يشارك باستمرار مع المقاولون العرب وأيضاً عمرو وردة بخلاف تراجع مستوى رمضان صبحي، لبقائه بديلاً مع الأهلي.

سرعات بوروندي وأخطاء الدفاع

رغم هزيمة بوروندي في ملعبه إلا أن هذا المنتخب يملك سرعات كبيرة ويراهن على أخطاء الدفاع في صفوف الفراعنة وهو الأمر الذي يهدد بمفاجأة يخشاها البدري ورفاقه.