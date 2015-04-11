3 مواقف تقلب الموازين في أزمة الزمالك وإبراهيم

فجأة ودون مقدمات، أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عدم صحة الشائعات التي ترددت حول عدم تفعيل عقد محمد إبراهيم المهاجم العائد للفريق الأبيض الموسم المقبل.

ونفى نجل رئيس الزمالك ما تردد حول توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى جراسهوبرز السويسري، أو اقترابه من الرحيل إلى بوردو الفرنسي.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية المواقف التي قلبت الموازين في أزمة الزمالك ومحمد إبراهيم:

عروض الاحتراف

لعب محمد إبراهيم بورقة عروض الاحتراف التي تلقاها بشكل جيد، وجعل مسؤولي الزمالك يضغطون عليه لإنهاء أزمته بعيداً عن الدخول في مرحلة المراوغات خاصة أن النادي أعلن عن الصفقة.

تدخل نجل المستشار

كان دور أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك ونجل رئيس النادي لافتاً للأنظار في إنهاء هذه الأزمة.

نجل رئيس الزمالك انحاز بشكل واضح للاعب وأكد أنه مكسب للزمالك في الموسم المقبل خاصة أنه سيمثل دويتو رائعًا مع أيمن حفني.

رضوخ اللاعب

أبدى اللاعب بعض التنازلات من أجل الانضمام بشكل نهائي للزمالك ، وتنازل عن بعض مطالبه المالية وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر بينه وبين إدارة القلعة البيضاء.